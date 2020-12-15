أبرز البرامج والمسلسلات المتوقع عرضها فى شهر رمضان 2021

المسلسلات والبرامج المتوقع عرضها في رمضان 2021

وتزداد معدلات البحث على الأعمال الدرامية وقصص المسلسلات المختلفة وأطقم الأعمال ومتابعة أخبار مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول أصحاب المشاهدات العالية دائمًا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة المتواجدة فيها، ويحظ الموسم الجديد بمتابعة خاصة لمسلسلات شهر رمضان 2021 وخاصة الأعمال الصعيدية التي تم الإعلان عنها مؤخرا والتي تعتبر بطولات جماعية وثنائية.

قائمة مسلسلات شهر رمضان 2021 ينتظر الجمهور بشكل كبير خلال مسلسلات رمضان 2021 عدة مسلسلات درامية أبرزها مسلسل "الاختيار 2" من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وعدد كبير من النجوم بعد نجاح الموسم الأول من المسلسل العام الماضي، كما ينتظر الجمهور مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر والذي يقدم بالتمية الصعيدية، ويقدم النجم يوسف الشريف مسلسلاً جديدًا من مسلسلات الخيال العلمي باسم "كوفيد 25" يعد له حاليًا حتى يبدأ التصوير خلال الأيام القادمة.



ويظهر النجم أحمد عز خلال رمضان القادم بمسلسله الجديد "هجمة مرتدة" مع هند صبري والمسلسل المخابراتي الجديد كما يقدم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب المسلسل المواجه للجماعات الإرهابية "القاهرة كابول" وينتظر طاقم عمل مسلسل "موسى" الاستقرار على الطاقم الرئيسي لبدء التصوير.





وتقدم ياسمين عبدالعزيز مسلسلاً جديدًا باسم "اللي ما لوش كبير" مع أحمد العوضي، ويخوض النجم هاني سلامة بطولة جديدة باسم "بين السما والأرض"، وتقدم غادة عبدالرازق مسلسل "لحم غزال"، ويشترك عمرو سعد ومصطفى شعبان في مسلسل "عش الدبابير".



