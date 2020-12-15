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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

أبرز البرامج والمسلسلات المتوقع عرضها فى شهر رمضان 2021

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:15 ص
مسلسلات رمضان 2021
مسلسلات رمضان 2021
محمد قدري
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نستعرض لكم في هذا التقرير أبرز البرامج والمسلسلات المتوقع عرضها في شهر رمضان 2021، حيث يتابع المصريون تجهيزات وتحضيرات الموسم الدرامي الرمضاني بشكل كبير كل عام.

المسلسلات والبرامج المتوقع عرضها في رمضان 2021

وتزداد معدلات البحث على الأعمال الدرامية وقصص المسلسلات المختلفة وأطقم الأعمال ومتابعة أخبار مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول أصحاب المشاهدات العالية دائمًا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة المتواجدة فيها، ويحظ الموسم الجديد بمتابعة خاصة لمسلسلات شهر رمضان 2021 وخاصة الأعمال الصعيدية التي تم الإعلان عنها مؤخرا والتي تعتبر بطولات جماعية وثنائية.

قائمة مسلسلات شهر رمضان 2021

ينتظر الجمهور بشكل كبير خلال مسلسلات رمضان 2021 عدة مسلسلات درامية أبرزها مسلسل "الاختيار 2" من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وعدد كبير من النجوم بعد نجاح الموسم الأول من المسلسل العام الماضي، كما ينتظر الجمهور مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر والذي يقدم بالتمية الصعيدية، ويقدم النجم يوسف الشريف مسلسلاً جديدًا من مسلسلات الخيال العلمي باسم "كوفيد 25" يعد له حاليًا حتى يبدأ التصوير خلال الأيام القادمة.

ويظهر النجم أحمد عز خلال رمضان القادم بمسلسله الجديد "هجمة مرتدة" مع هند صبري والمسلسل المخابراتي الجديد كما يقدم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب المسلسل المواجه للجماعات الإرهابية "القاهرة كابول" وينتظر طاقم عمل مسلسل "موسى" الاستقرار على الطاقم الرئيسي لبدء التصوير.

وتقدم ياسمين عبدالعزيز مسلسلاً جديدًا باسم "اللي ما لوش كبير" مع أحمد العوضي، ويخوض النجم هاني سلامة بطولة جديدة باسم "بين السما والأرض"، وتقدم غادة عبدالرازق مسلسل "لحم غزال"، ويشترك عمرو سعد ومصطفى شعبان في مسلسل "عش الدبابير".

كما اقتربت منى زكي من انتهاء تصوير مسلسلها "تقاطع طرق"، وتحضر يسرا لمسلسل جديد، كما تتواجد نيللي كريم في مسلسل جديد هي الأخرى.

برامج رمضان 2021

بدأ الفنان الكوميدي رامز جلال التحضير لبرنامجه الجديد الذي يعرض ضمن خريطة برامج ومسلسلات رمضان 2021، وهو البرنامج الذي ينتمي إلى فئة برامج المقالب التي اشتهر بها خلال السنوات الماضية ويعمل على فكرة جديدة مع طاقم عمله المعتاد كل عام، كما يحضر الفنان الشاب إبراهيم السمان برنامج مقالب جديد على غرار برنامجه السابق "كريزي تاكسي" الذي نجح خلال السنوات الماضية، وتجهز القنوات الفضائية حاليًا لمجموعة من البرامج الدينية يتم التحضير لها خلال الأسابيع القادمة لتصويرها قبل شهر رمضان المقبل.

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