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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

رامز جلال يبدأ تحضيرات برنامجه الرمضاني وينتظر «أحمد نوتردام»

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:51 م
رامز جلال
رامز جلال
دعاء عبد المقصود
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بدأ الفنان رامز جلال في تحضيرات برنامجه الرمضاني الجديد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل علي شاشة MBC. 

تفاصيل برنامج رامز جلال فى رمضان 2021 على MBC

وقال مصدر من داخل فريق عمل البرنامج لـ «الدستور» إن رامز سافر مؤخرا للإمارات بصحبة فريق عمل برنامجه لتحديد أماكن التصوير ويعتمد البرنامج على فكرة جديدة في عالم برامج المقالب التي احترف رامز تقديمها على مدار السنوات الماضية في الموسم الرمضاني.

من جهة أخرى، ينتظر النجم رامز جلال، عرض أحدث أفلامه الجديدة «أحمد نوتردام»، خلال الفترة القادمة بعد أن انتهى من تصوير الفيلم بالكامل، ويقوم حاليا المخرج محمود كريم، بعمليات المونتاج والمكساج ليصبح الفيلم جاهزا للعرض.

وتدور قصة للفيلم حول جريمة غامضة في البداية يسعى رامز جلال لحلها هو وطاقم الفيلم ويقف ورائها قاتل يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، الذي يعود إلى أدوار الشر في الفيلم، ولم تقف مشاهد الفيلم عند الكوميديا بل تتطرق في الجزء الثاني من العمل للرعب والإثارة.

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"أحمد نوتردام" يشارك في بطولته غادة عادل وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، ويعد العمل التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعد "رغدة متوحشة"، و"سبع البرمبة".

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