رامز جلال يبدأ تحضيرات برنامجه الرمضاني وينتظر «أحمد نوتردام»

"أحمد نوتردام" يشارك في بطولته غادة عادل وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، ويعد العمل التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعد "رغدة متوحشة"، و"سبع البرمبة".