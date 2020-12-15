أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الثلاثاء 15-12-2020

وتنشر «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية في "البنك التجاري الدولي وبنك مصر"، اليوم الثلاثاء الموافق 15-12-2020، والتي أبرزها الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والفرنك السويسري.

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك التجاري الدولي (CIB)

يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 15-12-2020، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) عند الشراء إلى 15.68 جنيه مصري، وسجل عند البيع 15.78 جنيه مصري.

وصل سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي (CIB)، اليوم، عند الشراء 18.9995 جنيه مصري، وسجل عند البيع 19.2027 جنيه مصري، وسجل الجنيه الإسترليني عند الشراء 20.8168 جنيه مصري، فيما سجل عند البيع 21.2162 جنيه مصري.سجل سعر الريال السعودي اليوم، عند الشراء 4.0972 جنيه مصري، وفيما سجل عند البيع 4.2079 جنيه مصري، وبلغ سعر الفرنك السويسري عند الشراء 17.618 جنيه مصري، وسجل عند البيع 17.8285 جنيه مصري.بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB)، اليوم، عند الشراء 48.6081 جنيه مصري، وسجل عند البيع 51.8397 جنيه مصري.تختلف أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية بشكل يومي، حيث تنشر «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء الموافق 15-12-2020، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي عند الشراء 15.66 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 15.76 جنيه مصري، وسجل الجنيه الإسترليني عند الشراء 20.7902 جنيه مصري.سجل سعر اليورو الأوروبي عند الشراء 18.9752 جنيه مصري، ووصل عند البيع إلى 19.1783 جنيه مصري، وسجل سعر الفرنك السويسري عند الشراء 17.5955 جنيه مصري، وعند البيع سجل 17.8059 جنيه مصري.سعر الريالاليومسجل سعر الريال السعودي اليوم عند الشراء 4.0885 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 4.2022 جنيه مصري، وسجل سعر الدينار الكويتي عند الشراء 48.8155 جنيه مصري، وسجل عند البيع 51.774 جنيه مصري، وسجل الين الياباني عند الشراء 15.0432 جنيه مصري، ووصل عند البيع 15.2094 جنيه مصري.