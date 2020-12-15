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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الثلاثاء 15-12-2020

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:59 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
حسين العمدة
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تقدم «الدستور» كافة التفاصيل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري في تقرير يومي يشمل كافة أسعار العملات الأجنبية والعربية، التي مصدر بحث للمواطنين على مؤشر البحث جوجل.

وتنشر «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية في "البنك التجاري الدولي وبنك مصر"، اليوم الثلاثاء الموافق 15-12-2020، والتي أبرزها الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والفرنك السويسري.

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك التجاري الدولي (CIB)

يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 15-12-2020، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) عند الشراء إلى 15.68 جنيه مصري، وسجل عند البيع 15.78 جنيه مصري.


سعر اليورو الأوروبي اليوم
وصل سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي (CIB)، اليوم، عند الشراء 18.9995 جنيه مصري، وسجل عند البيع 19.2027 جنيه مصري، وسجل الجنيه الإسترليني عند الشراء 20.8168 جنيه مصري، فيما سجل عند البيع 21.2162 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم
سجل سعر الريال السعودي اليوم، عند الشراء 4.0972 جنيه مصري، وفيما سجل عند البيع 4.2079 جنيه مصري، وبلغ سعر الفرنك السويسري عند الشراء 17.618 جنيه مصري، وسجل عند البيع 17.8285 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم
بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB)، اليوم، عند الشراء 48.6081 جنيه مصري، وسجل عند البيع 51.8397 جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية والعربية في بنك مصر
تختلف أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية بشكل يومي، حيث تنشر «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء الموافق 15-12-2020، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي عند الشراء 15.66 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 15.76 جنيه مصري، وسجل الجنيه الإسترليني عند الشراء 20.7902 جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم في بنك مصر
سجل سعر اليورو الأوروبي عند الشراء 18.9752 جنيه مصري، ووصل عند البيع إلى 19.1783 جنيه مصري، وسجل سعر الفرنك السويسري عند الشراء 17.5955 جنيه مصري، وعند البيع سجل 17.8059 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم
سجل سعر الريال السعودي اليوم عند الشراء 4.0885 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 4.2022 جنيه مصري، وسجل سعر الدينار الكويتي عند الشراء 48.8155 جنيه مصري، وسجل عند البيع 51.774 جنيه مصري، وسجل الين الياباني عند الشراء 15.0432 جنيه مصري، ووصل عند البيع 15.2094 جنيه مصري.

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