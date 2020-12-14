أهالى عين عيسى بالرقة يتظاهرون ضد العدوان التركى على المدينة

خرجت تظاهرة لأهالي وسكان مدينة عين عيسى شمالي محافظة الرقة، وذلك تنديدًا بالتصعيد والعدوان التركي المستمر على المدينة.وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الإثنين، إلى أن أهالي وسكان بلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بريف الرقة الشمالي، خرجوا في تظاهرة تنديدًا بالصمت الروسي إيذاء التصعيد التركي المتواصل على المنطقة، حيث تجمع الأهالي أمام القاعدة الروسية في المنطقة، مطالبين الروس بالتدخل لوقف التصعيد العسكري على منطقتهم، بعد نزوح أكثر من نصف السكان مؤخرًا.يذكر أن اشتباكات وقعت بالقرب من طريق M4 منذ ثلاثة أيام بريف عين عيسى الغربي، شمالي الرقة، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في محاول تسلل جديدة للأول على مواقع الأخير، ترافقت مع استهدافات متبادلة وسط معلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى.