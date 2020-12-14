البرلمان الليبى يعقد جلسته الرسمية بمقره الدستورى فى بنغازى

استأنف مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، جلسته الرسمية بمقره الدستوري في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومه.وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن جدول أعمال الجلسة تضمن في البند الأول تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب والبند الثاني مناقشة مشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين والبند الثالث مناقشة التقرير المقدم من رئيس لجنة الأزمة بخصوص أزمات توزيع الوقود في منطقة الجنوب بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.يأتي ذلك وسط خلافات داخل مجلس النواب بسبب تأجيل عقد مؤتمر غدا لتوحيد مجلس النواب وبحث التطورات السياسية، إلا أن دعوة المجلس للانعقاد في بنغازي أجلت المؤتمر والذي كان سيبحث اللائحة الجديدة البرلمان.