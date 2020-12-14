الأرصاد: رياح مثيرة للرمال فى طقس الغد.. والقاهرة 20 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحرى وتكون الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، كما يسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويتوقع أن يكون الطقس دافئًا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.ويتوقع أن يكون الطقس باردًا ليلًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.وفيما يخص الظواهر الجوية، فإن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة (20% تقريبًا) مساء على مناطق من القاهرة الكبرى، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (مطروح - السلوم - الإسكندرية - رشيد - بلطيم)، متوسطة على مناطق من (دمياط - بورسعيد)، خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس)، وهناك نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب البلاد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة على البحرى المتوسط.تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار الى أربعة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 20 15الإسكندرية 19 14وادى النطرون 19 15طنطا 20 15شبين الكوم 20 15دمنهور 19 14بلطيم 19 15مطروح 19 13السلوم 18 10سيوة 19 11بورسعيد 21 15دمياط 21 15الزقازيق 20 15المنصورة 19 14الاسماعيلية 20 15السويس 20 15العريش 21 15رفح 21 15راس سدر 20 18نخل 18 09نويبع 22 19طابا 20 17كاترين 15 06الطور 24 18شرم الشيخ 25 18الغردقة 24 15مرسى علم 24 14الفيوم 20 12بنى سويف 20 12المنيا 21 11اسيوط 22 11سوهاج 23 12قنا 22 12الاقصر 23 12اسوان 25 13ادفو 25 14ابوسمبل 25 14الوادى الجديد 23 11شلاتين 28 17ابورماد 26 17حلايب 25 18راس حدربه 26 18