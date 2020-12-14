مصرع عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النيران مع الأمن بالشرقية

لقي عنصرين إجراميين مصرعهما في تبادل إطلاق الرصاص مع الأمن، بعد مداهمات أوكار إجرامية في ضوء توجيه وزير الداخلية بمواجهة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة والإصرار على إنهاء البؤر الإجرامية والعناصر التي تقوم بالإتجار في المواد المخدرة، وفى إطار اضطلاع قطاع الأمن العام بتنفيذ التوجيه وبناءً على خطة لمواجهة العناصر والبؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية وعقب إنهاء ما يسمى ببؤرة السحر والجمال، بعد القضاء على العناصر التي كانت تتخذها ومنطقة طريق جنيفة وطريق السويس وكرًا للترويج وبيع المواد المخدرة وبعد تضييق الخناق عليهم بتلك الأماكن.توصلت تحريات مجموعة العمل المشكلة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن محافظة الشرقية إلى قيام العنصرين الإجراميين شديدي الخطورة، عاطل سابق اتهامه في قضية شروع في قتل، ومقيم أمن الإسماعيلية ومطلوب لتنفيذ حكم في قضية شروع في قتل والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وعاطل مقيم بالحسنة بشمال سيناء، بالاتجار في المواد المخدرة وبخاصة مخدر الهيروين متخذين من طريق (العاشر من رمضان - بلبيس) بدائرة مركز بلبيس وقسم ثان العاشر من رمضان، مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي وحيازتهما لأسلحة نارية وذخائر لحماية تجارتهما غير المشروعة واستخدامهما لدراجة نارية للتنقل على الطريق المُشار إليه.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما من خلال إعداد بعض الأكمنة بطريق (العاشر من رمضان- بلبيس) برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة ضباط مجموعة العمل مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركز، ولدى دخول العنصرين المذكورين يستقلان دراجة نارية بنطاق أحد الأكمنة واستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، على الفور أحكمت القوات التعامل معهما بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران، وتبين مصرعهما وعُثر بجوار جثتيهما على (2 بندقية آلية وأربعة خزن و65 طلقة من ذات العيار- 750 جم هيروين - دراجة نارية " بدون لوحات معدنية").