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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يعلن عن تقدم بمفاوضات بريكست رغم الخلافات

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:27 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
منار أحمد
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أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه، عن تقدم في المحادثات مع لندن حول العلاقة التجارية المستقبلية بين الطرفين في مرحلة ما بعد بريكست.

وأشار بارنييه، أن الخلافات لا تزال قائمة وخصوصًا حول الصيد، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" الإخبارية، اليوم الإثنين.

وجاء تعليق بارنييه عن وضع المفاوضات أمام ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل فيما قررت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الأحد مواصلتها لكن من دون تحديد مهلة أخرى فيما سيصبح الطلاق نهائيا بين الطرفين في الأول من يناير.

واعتبر بارنييه الاثنين على تويتر انه "من مسؤولية" الاتحاد الاوروبي اعطاء المحادثات الهادفة للتوصل الى اتفاق تجاري مع بريطانيا في مرحلة ما بعد بريكست "كل فرص النجاح".

وأضاف "الأيام المقبلة مهمة إذا أردنا" التوصل الى اتفاق تجاري بين البريطانيين والاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2021.

وخلال حديثه أمام السفراء، أشار بارنييه الى "بعض التقدم" خصوصا في شروط المنافسة العادلة لكنه قال إن الخلافات لا تزال قائمة لا سيما بشأن موضوع الصيد، المسألة المهمة جدا بالنسبة لبعض الدول الأعضاء، كما قالت مصادر دبلوماسية.

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