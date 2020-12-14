ضبط متهم ببيع أدوية محظورة في النزهة

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عدد من الأقراص المخدرة – عدد من الأقراص لأدوية مهربة ومحظور تداولها بحوزة عاطل، لقيامه بالترويج لبيعها على عملائه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد ترويجها على عملائه وتحقيق أرباح غير مشروعة.يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها.تم تحرير المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.