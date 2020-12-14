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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. محاكمة محمد إبراهيم سليمان في «بوابات أرض الجولف»

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و4 آخرين من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين، في قضية تربح، تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التي يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود، وإسلام عاشور.

كشف أمر الإحالة، أنه في غضون عام 2003 وحتى عام 2020، وافق "سليمان" على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة، لجعلها منطقة مغلقة على سكانها الذين من بينهم هو وأسرته بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة، وكانت تكلفة تلك البوابات والأسوار قرابة 3 ملايين جنيه بالإضافة لعمليات صيانة الطرق والإنارة واستهلاك الكهرباء لذات البوابات والأسوار والطرق، حولها طوال السنوات السابقة وحتى عام 2020 بما يقارب 13 مليون.

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