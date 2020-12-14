وزير الكهرباء العراقي يؤكد الربط الكهربائي مع مصر والأردن

أكد وزير الكهرباء العراقي ماجد محمد حنتوش، المضي في الربط الكهربائي مع الأردن ومصر، مؤكدا أن التفضيل بين الدول يأتي وفقا لمصالح البلاد.وقال حنتوش -في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا: "نحن في طور الربط الكهربائي مع الأردن بحدود 300 كم والذي سينجز خلال سنتين، ونكمل بعده الربط مع مصر خلال 3 سنوات ".وأضاف: "عندما نقوم بمد الربط الكهربائي لعدد من الدول يتاح لنا أن نفضل بين هذه الدول بما يخدم مصالحنا، بمعنى لو كانت الاسعار تناسبنا من أي دولة سواء كانت إيران أو السعودية أو سوريا أو مصر أو الأردن، فنحن نختار الأقل والأكثر جودة".وأوضح: "أن العراق يحتاج في الشتاء الى 10 آلاف ميجا وات، وفي الصيف إلى 28 ألف ميجاوات، إذ نغطيها من خلال الدول التي تمنحنا الإضافة "، مؤكدا: "أن حجم التعاون مع مصر كبير جدا وسنقوم باستثمار الاتفاقيات التي وقعناها".