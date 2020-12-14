أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية " كونا"، عن إصدار أمر أميري من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح بتشكيل حكومة جديدة، اليوم الاثنين.ويأتي هذا المرسوم الأميري مرسوم يأتي بعد أسبوع من تعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء، جاء ذلك حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز منذ قليل.