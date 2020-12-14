سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 14-12-2020

يقدم موقع «الدستور»، في هذا التقرير، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 14-12-2020.محليًا، يواصل الدرهم الإماراتي استقراره اليوم، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.وعلى المستوى المحلي، نقدم لكم سعر تداول الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 14-12-2020البنك المركزي المصريجاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصريووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.بنك مصركما سجل في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.البنك المصري الخليجيوسجل اليوم في البنك المصري الخليجي 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.بنك عودهوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده 4.18 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقي الدوليوجاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.18 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.بنك بلوموبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.المصرف العربي الدوليوحقق في المصرف العربي الدولي 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.بنك قناة السويسوبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.يشار إلى أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.