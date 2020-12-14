سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 14-12-2020
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:09 ص
منة سالمطباعة
يقدم موقع «الدستور»، في هذا التقرير، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 14-12-2020.
محليًا، يواصل الدرهم الإماراتي استقراره اليوم، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.
وعلى المستوى المحلي، نقدم لكم سعر تداول الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 14-12-2020
البنك المركزي المصري
جاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
بنك مصر
كما سجل في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي
وسجل اليوم في البنك المصري الخليجي 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
بنك عوده
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده 4.18 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وجاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.18 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.
بنك بلوم
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي
وحقق في المصرف العربي الدولي 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.
يشار إلى أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.
محليًا، يواصل الدرهم الإماراتي استقراره اليوم، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.
وعلى المستوى المحلي، نقدم لكم سعر تداول الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 14-12-2020
البنك المركزي المصري
جاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
بنك مصر
كما سجل في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي
وسجل اليوم في البنك المصري الخليجي 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
بنك عوده
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عوده 4.18 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وجاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.18 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.
بنك بلوم
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي
وحقق في المصرف العربي الدولي 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.
يشار إلى أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.