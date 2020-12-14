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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تركيا تتحدى مجلس الأمن وتوقع اتفاقًا عسكريًا مع الوفاق الليبية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
اتفاقية عسكرية
اتفاقية عسكرية
محمد عمر
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وقعت وزارة الدفاع التركية، الأحد، اتفاقية عسكرية مع حكومة الوفاق في ليبيا لتقديم مساعدات عسكرية، لم يتم الكشف عنها، في مخالفة للقرارات الدولية بوقف إطلاق النار ومنع دعم أي طرف على حساب الآخر.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان عبر حسابها على "تويتر"، إن الاتفاقية الموقعة مع الوفاق نصت على تبرع تركيا بـ47 مادة من المواد التي تحتاجها القوات البحرية التابعة للوفاق دون الكشف عن طبيعة هذه المعدات.

ووقع الجانبان الاتفاق داخل السفارة التركية في طرابلس بمشاركة مسؤولي وزارة الدفاع بحكومة الوفاق.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض حظرا على إدخال أي أسلحة إلى ليبيا، كما تعد الاتفاقية مخالفة لمقررات مؤتمر برلين بشأن ليبيا واتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، والذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة الليبية "5+5" منذ أسابيع.

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