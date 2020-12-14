سعر اليورو اليوم فى مصر الإثنين 14-12-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم في مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.1، كما بلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16.



وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16، كما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.61، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.93 جنيه وللبيع 19.21، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.17، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.11.



أسعار اليورو اليوم

وواصل سعر اليورو اليوم ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.91 جنيه وللبيع 19.08، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.93 جنيه وللبيع 19.14، وفي بنك الإسكندرية سجل للسراء 18.93 جنيه وللبيع 19.14، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.92 جينه وللبيع 19.14.

سعر اليورو اليوم في مصر في المقابل، استقر سعر اليورو في بنك أتش أس بي سي ليسجل للشراء 18.91 جنيه وللبيع 19.12، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16.

قد يهمك أيضا: سعر اليورو اليوم فى مصر لحظة بلحظة الأحد 13-12-2020 فى البنوك

وواصل سعر اليورو اليوم ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.91 جنيه وللبيع 19.08، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.93 جنيه وللبيع 19.14، وفي بنك الإسكندرية سجل للسراء 18.93 جنيه وللبيع 19.14، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.92 جينه وللبيع 19.14.في المقابل، استقر سعر اليورو في بنك أتش أس بي سي ليسجل للشراء 18.91 جنيه وللبيع 19.12، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16.

يرصد موقع "الدستور"الإثنين 14-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.محليًا، استقر سعر اليورو اليوم في بنك أتش أس بي سي والبنك المصري لتنمية الصادرات، مقابل ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك عودة والبنك الأهلي الكويتي.