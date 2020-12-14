رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم فى مصر الإثنين 14-12-2020 فى البنوك المصرية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:47 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو اليوم في مصر الإثنين 14-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، استقر سعر اليورو اليوم في بنك أتش أس بي سي والبنك المصري لتنمية الصادرات، مقابل ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك عودة والبنك الأهلي الكويتي.

سعر اليورو اليوم في مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.1، كما بلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16.

وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16، كما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.61، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.93 جنيه وللبيع 19.21، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.17، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.11.

أسعار اليورو اليوم
وواصل سعر اليورو اليوم ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.91 جنيه وللبيع 19.08، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.93 جنيه وللبيع 19.14، وفي بنك الإسكندرية سجل للسراء 18.93 جنيه وللبيع 19.14، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.92 جينه وللبيع 19.14.

سعر اليورو اليوم في مصر

في المقابل، استقر سعر اليورو في بنك أتش أس بي سي ليسجل للشراء 18.91 جنيه وللبيع 19.12، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 18.95 جنيه وللبيع 19.16.

قد يهمك أيضا:

سعر اليورو اليوم فى مصر لحظة بلحظة الأحد 13-12-2020 فى البنوك


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

7 قتلى ومصابين بحادث تصادم فى الجيزة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

بحلوى وساندوتش.. اغتصاب طفلة على يد زوج جدتها في حلوان

الصور

image description

إقامة صلاة الجنازة للقس باقي صدقي راعي الكنيسة الإنجيلية في أسيوط

image description

تدبير شقة سكنية مجهزة لمواطن دمياط الذي حاول الانتحار

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

الأكثر قراءة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

الجاسوس الذي جاء من البرد.. وفاة الكاتب البريطانى جون لو كاريه

دبى.. معاقبة عربى اقتحم مطعما وهدد العاملين فيه بالقتل إذا لم يأكل بالمجان

ليستر سيتى يحقق انتصارًا ثمينًا على برايتون بالدورى الإنجليزى

ليون يهزم باريس سان جيرمان بهدف فى الدورى الفرنسى

أيام زمان

إرث مديحة يسرى.. كتبت أكثر من فيلم ورسمت لوحة شهيرة

كيف تسبب علي أمين في صدام بين «رجب» و«هيكل»؟

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

«رغم موافقة والده».. لماذا رفض «الخطيب» الاحتراف بأوروبا بعد اعتزاله؟

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

خالد جلال يفتتح معرض الأحجية للفنانة غادة أمبارك بالهناجر

«حصون الصخر» معرض للفنان عماد عزت بمتحف محمود مختار

غدا.. عزاء الروائي بهاء عبدالمجيد بمسجد الفاروق بالمعادي

«قصة صورة».. هكذا بدأت صداقة الأبنودي ومحمود درويش