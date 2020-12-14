سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 14-12-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم

أسعار الدينار الكويتي

الدينار الكويتي الإثنين 2020 في البنوك المصرية





قد يهمك أيضا:









يرصد " الدستور"الإثنين 14-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:عالميًا، اختتمت البورصة لدي الكويت تعاملاتها، أمس الأحد، على كافة مؤشراتها، إذ سجل مؤشر السوق العام 12.9 نقطة ليبلغ مستوى 0.84 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.23%.كما صعد مؤشر السوق الرئيسي 31.8 نقطة ليبلغ مستوى 4529.55 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.71 %، وزاد مؤشر السوق الأول 3.9 نقطة ليبلغ مستوى 61101.85 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.06 % من خلال كمية أسهم بلغت 37.07 مليون سهم تمت عبر 3117 صفقة بقيمة 14.7 مليون دينار.وعلي المستوي المحلي، استقر الكويتي في البنك التجاري الدولي والبنك المصري لتنمية الصادرات، مقابل ارتفاع سعر الدينار في مواجهة الجنيه المصري في العديد من البنك كمصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإسكندرية.استقر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 48.04 جنيه وللبيع 51.77، وفي بنك بلوم سجل سعر الدينار للشراء 51.28 جنيه وللبيع 51.67، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.79، أما في البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.79.وفي البنك المركزي المصري ارتفع سعر الدينار اليوم ليسجل للشراء 51.40 جنيه وللبيع 51.84، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.45 جنيه وللبيع 51.77، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.80 جنيه وللبيع 51.60، وفي بنك التنمية الصادرات سجل للشراء 47.74 جنيه وللبيع 51.74، كما بلغ الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري للشراء 48.80جنيه وللبيع 51.60.كما بلغ ارتفاع الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل في بنك الإسكندرية للشراء 48.75 جنيه وللبيع 51.77، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 47.74 جنيه وللبيع 51.77، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.27 جنيه وللبيع 51.79، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.79، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.44 جنيه وللبيع 51.79.