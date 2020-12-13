اجتماع مغلق لقيادات «الغد» قبل مؤتمر «فضح أكاذيب أيمن نور»

يعقد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، اجتماعا مغلقا مع عدد من قيادات الحزب، قبل دقائق من بدء المؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس الحزب لفضح أكاذيب الهارب أيمن نور عن مصر.يحضر في هذا الاجتماع، اللواء محمود منصور، نائب رئيس الحزب للتواصل الجماهيري، واللواء محمد علي حسين، نائب رئيس الحزب لشؤون الأمن والمتابعة، والسفير أحمد خطاب، نائب رئيس الحزب، أيضا محمود كمال، المستشار الإعلامي للحزب، والدكتور عادل عصمت، المستشار السياسي للحزب، والشيخ وجيه أبوحجي، الأمين العام للحزب بالمحافظات.ويكشف الحزب، في مؤتمر صحفي، افتراءات وأكاذيب الهارب "أيمن نور" التي يطلقها مستخدما القنوات التركية وعلى رأسها "قناة الشرق" التي يرأسها بنفسه لترويج كل الشائعات الكاذبة منها ومن أجهزة المخابرات المعادية لمحاولة الإساءة لحزب الغد ورئيسه مستهدفين الدولة المصرية وقيادتها.