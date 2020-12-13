أولى الفئات المستهدفة في مصر لتلقى لقاح «سينوفارم»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفير 50 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا.وأوضحت الوزارة أنه سيتم إعطاء العقار لعدد من الفئات الأكثر تعرضا للإصابة، وهم الفرق الطبية وخاصة العاملين بمستشفيات الصدر والحميات وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ومرضى الاعتلال الكلوي والسرطان.ولفتت الوزارة إلى أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقى طلبات الحصول على اللقاح على الرقم 15335.