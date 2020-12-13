البحرين تمنح الضوء الأخضر لاستخدام لقاح كورونا الصيني

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، اليوم الأحد، على تسجيل لقاح "سينوفارم" الصيني رسميا ضمن جهود التصدي لفيروس كورونا.وقالت وكالة أنباء البحرين إن ذلك سيتيح استخدامه بشكل كامل للجميع، حيث أظهرت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية فاعلية اللقاح بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد- 19".ولفتت الوكالة إلى أن قرار الموافقة جاء استنادا إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة، ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت في أكثر من بلد، شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته، وكذلك التحقق من جودته.كما أخذت الهيئة رأي لجنة البحوث السريرية، والمكونة من المختصين من الأكاديميين والأطباء، والمسئولة عن الموافقة على التجارب السريرية، وبعد عرض الموضوع ومناقشته من جميع جوانبه الفنية والعلمية قررت الهيئة الموافقة على تسجيل اللقاح والسماح باستخدامه.جدير بالذكر، أن مملكة البحرين قد شاركت في التجارب السريرية للقاح، حيث شارك أكثر من 7700 متطوع في تجارب المرحلة الثالثة.