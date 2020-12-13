رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تمنح الضوء الأخضر لاستخدام لقاح كورونا الصيني

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:29 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، اليوم الأحد، على تسجيل لقاح "سينوفارم" الصيني رسميا ضمن جهود التصدي لفيروس كورونا.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن ذلك سيتيح استخدامه بشكل كامل للجميع، حيث أظهرت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية فاعلية اللقاح بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد- 19".

ولفتت الوكالة إلى أن قرار الموافقة جاء استنادا إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة، ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت في أكثر من بلد، شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته، وكذلك التحقق من جودته.

كما أخذت الهيئة رأي لجنة البحوث السريرية، والمكونة من المختصين من الأكاديميين والأطباء، والمسئولة عن الموافقة على التجارب السريرية، وبعد عرض الموضوع ومناقشته من جميع جوانبه الفنية والعلمية قررت الهيئة الموافقة على تسجيل اللقاح والسماح باستخدامه.

جدير بالذكر، أن مملكة البحرين قد شاركت في التجارب السريرية للقاح، حيث شارك أكثر من 7700 متطوع في تجارب المرحلة الثالثة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

العثور على طالبة شبرا المختفية: التحريات تكشف اللغز

«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة حتى 40 سنة

مصادر: منع صفوان ثابت من السفر في «دعم الإخوان» قريبًا

خبير مقامات: محمود الشحات «لو راح الإذاعة يقتلوه»

الصور

image description

فى أسيوط.. 3 شباب جامعيين يكسرون القيود الاجتماعية وينشئون ورشتهم الخاصة

image description

محافظ أسيوط ينعى شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر

image description

العثور على شاب مشنوقًا داخل مقهى في دمياط

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بعد نشوب حرائق بدمياط

image description

محافظ أسيوط: إنشاء محطة للغاز الطبيعي على مساحة 250 مترا

الأكثر قراءة

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

النيابة تواجه «السويركى» بأدلة تورطه فى «الدعم المالى» للإرهابية

مستشار الرئيس: مصر دخلت موجة كورونا الثانية

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

كورونا يعلق الجولات السياحية في كوريا الجنوبية

ألمانيا تخطط لإغلاق معظم المحال لاحتواء الوباء

ثقافة الشاي.. سمات مميزة وجزء أصيل من تكوين ووجدان الشعب الصيني

بعد الحرائق.. أستراليا تستعد للفيضانات

أيام زمان

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

«أبو رجيلة» نجم الزمالك الذى اكتشف موهبته الغنائية صدفة

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

مقالات الرأي
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
المزيد

الثقافة

رئيس دار الكتب: لن نعيق مصلحة الموظفين.. وأرسلنا لائحتهم لـ«المالية»

«جاير أندرسون» يستضيف معرض الفنانين الصغار «الإبداع في زمن الكورونا»

صدور ترجمة جديدة لرواية «موت فى البندقية» لــ توماس مان

منال محيى الدين تحيى حفلًا فنيًا بدار الأوبرا.. الليلة