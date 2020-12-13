اليوم.. محاكمة «طفل المرور» وأصدقائه بتهمة التعدي على شرطي

تستكمل محكمة جنح الطفل بالأميرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار إسلام نجيب وعضوية كل من كورلس عاطف وإسلام أيمن وسكرتارية سامي أحمد وحسام المغربي، محاكمة الطفل أحمد أبوالمجد وأخرين بتهمة التعدي على فرد شرطة في القضية المعروفة إعلاميا بطفل المرور.وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة طفل المرور المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، إلى المحاكمة.وتبين أن أمين الشرطة، محمد فوزي جاد الله، استوقف المتهم بعد أن استرعى انتباهي قيادة السيارة بواسطة طفل حديث السن إلا أن المتهم قام بالاعتداء على أمين الشرطة بالسب والقذف والتهكم والسخرية، مستنكرًا استيقافه وقام بالتحرك فجأة بالسيارة غير مبال بوقوف أمين الشرطة بجوارها، ما أدى ذلك إلى صدهم.وأكدت التحريات، أن المذكورين اعتادوا على إرتكاب مثل تلك الوقائع مستغلين وظيفة والد الطفل، حيث تم رصد عدة مقاطع مصورة لهم مع أفراد الشرطة يتنمرون عليهم بدعوی حصانة السيارة قضائيًا وإستحالة ضبطهم.كشف التقرير الطبي لطفل المرور، الذي أجراه المجلس القومي للأمومة والطفولة، أن الطفل يعاني من اضطراب سلوكي مع مروره بمرحلة المراهقة المتمثلة بسلوكه الاندفاعي والابتكاري، وأشار التقرير، أن هناك مبالغ من أهلية الطفل بتبرير تصرفاته وسلوكياته التي تنم بالعدوان والعنف، وذلك باعتبار الطفل “ذكرًا”.