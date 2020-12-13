مواعيد مسلسل خيط حرير وأحداث الحلقات السابقة

مواعيد مسلسل خيط حرير

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ننشر مواعيد مسلسل خيط حرير حيث تستمر قناة "أون" في تقديم المسلسل التليفزيوني الجديد خيط حرير والذي تقوم ببطولته النجمة مي عز الدين ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وذلك بشكل يومي فيما حققت الحلقات السابقة نجاحا كبيرا خاصة في القصة المقدمة بالمسلسل إضافة إلى التشويق والإثارة بالعمل.وتستمر مي عز الدين في تقديم القصة التي بدأت بالانتقام ممن ظلموها في حياتها بينما يعرض العمل في الساعة الثامنة مساء من كل يوم بداية من السبت حتى الأربعاء، فيما تقوم قناة "أون" أحد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإعادة عرضه الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، والساعة الواحدة ظهرا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساءً، ويعاد الساعة 5 صباحا، و3 عصرا حتى تسمح الشبكة لأكبر شريحة من الجمهور لمشاهدة المسلسل.واعتقد الجمهور أن تقديم المسلسل سيكون من أعمال الثلاثين حلقة ولكن قررت الشركة قبل انتهاء تصويره أن تقدمه بخمسة وثلاثين حلقة بشكل يومي ويحكي في قصته عن زوج. بتوفيق زوجها لتعاني من بعده بسبب الميراث.المسلسل من بطولة، مي عز الدين ومحمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبدالرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.