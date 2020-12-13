رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 ديسمبر 2020 الموافق 28 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد مسلسل خيط حرير وأحداث الحلقات السابقة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:24 ص
خيط حرير
خيط حرير
حسين الجندي
طباعة
ننشر مواعيد مسلسل خيط حرير حيث تستمر قناة "أون" في تقديم المسلسل التليفزيوني الجديد خيط حرير والذي تقوم ببطولته النجمة مي عز الدين ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وذلك بشكل يومي فيما حققت الحلقات السابقة نجاحا كبيرا خاصة في القصة المقدمة بالمسلسل إضافة إلى التشويق والإثارة بالعمل.

مواعيد مسلسل خيط حرير 

وتستمر مي عز الدين في تقديم القصة التي بدأت بالانتقام ممن ظلموها في حياتها بينما يعرض العمل في الساعة الثامنة مساء من كل يوم بداية من السبت حتى الأربعاء، فيما تقوم قناة "أون" أحد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإعادة عرضه الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، والساعة الواحدة ظهرا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساءً، ويعاد الساعة 5 صباحا، و3 عصرا حتى تسمح الشبكة لأكبر شريحة من الجمهور لمشاهدة المسلسل.

واعتقد الجمهور أن تقديم المسلسل سيكون من أعمال الثلاثين حلقة ولكن قررت الشركة قبل انتهاء تصويره أن تقدمه بخمسة وثلاثين حلقة بشكل يومي ويحكي في قصته عن زوج. بتوفيق زوجها لتعاني من بعده بسبب الميراث.

المسلسل من بطولة، مي عز الدين ومحمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبدالرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

قد يهمك أيضا:

تفاصيل الحلقة 27 من مسلسل خيط حرير

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مد فترة سداد مُقدمات جدية حجز شقق مبادرة السيسي «سكن كل المصريين» أسبوع

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

العثور على طالبة شبرا المختفية: التحريات تكشف اللغز

خبير مقامات: محمود الشحات «لو راح الإذاعة يقتلوه»

الصور

image description

فى أسيوط.. 3 شباب جامعيين يكسرون القيود الاجتماعية وينشئون ورشتهم الخاصة

image description

محافظ أسيوط ينعى شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر

image description

العثور على شاب مشنوقًا داخل مقهى في دمياط

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بعد نشوب حرائق بدمياط

image description

محافظ أسيوط: إنشاء محطة للغاز الطبيعي على مساحة 250 مترا

الأكثر قراءة

ميدو يفتح النار على أمير مرتضى بسبب «مزبلة التاريخ»

أمطار رعدية وعدم استقرار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل «الإنذار البحرى» (خاص)

مستشار الرئيس: مصر دخلت موجة كورونا الثانية

مصادر: القبض على وزير النقل فى حكومة الإخوان

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

موعد امتحانات الترم الأول 2021 للجامعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 13-12-2020

تعطل جديد لنظام توليد الأكسجين فى القسم الروسى من المحطة الفضائية الدولية

الملاكم البريطانى جوشوا يهزم البلغارى بوليف بالضربة القاضية فى الوزن الثقيل

أيام زمان

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

«أبو رجيلة» نجم الزمالك الذى اكتشف موهبته الغنائية صدفة

كواليس حرب خفية بين السندريلا وزبيدة ثروت في «الحب الضائع»

«مروا من هنا».. سلمى الشماع ترصد رحلتها مع نجوم الفن والإعلام

مقالات الرأي
ماجد حبته
مزايدات البرادعى
عمرو خالد
«المجيب».. إذا ألهمك الدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك
ماجد حبته
ماذا قال بوريطة؟
د.مينا بديع عبدالملك
المنشاوى.. البلبل البكّاء
المزيد

الثقافة

قريبا... روافد تصدر كتاب «مرة إثر مرة» لــ سعد أحمد

لقاء جديد من لقاءات «حوار الفنون» بقبة الغورى.. الليلة

تغريد فياض تناقش روايتها «كلونومانيا».. اليوم

سهير زكى حواس فى ضيافة الأعلى للثقافة أونلاين.. غدًا