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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البحريني أحمد بن حمد آل خليفة رئيسًا لمجلس منظمة الجمارك العالمية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:27 م
أحمد بن حمد آل خليفة
أحمد بن حمد آل خليفة
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أعلن مجلس منظمة الجمارك العالمية فوز الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة برئاسة مجلس منظمة الجمارك العالمية بالتزكية ليصبح ثالث عربي يتولى هذا المنصب الرفيع في المنظمة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال الجلسة الاستثنائية 137 لمجلس المنظمة التي عقدت خلال الفترة من 10 وحتى 12 ديسمبر الجاري عبر الاتصال المرئي، بمشاركة 183 دولة عضو في المنظمة.

وقال الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، في تصريحات اليوم، إن الفوز بهذا المنصب لم يأت لولا الدعم اللامحدود الذي يوليه العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للكفاءات البحرينية لتتقلد المناصب الدولية، معربا عن اعتزازه بهذا الإنجاز البحريني الذي يعكس المكانة الدولية التي تتبوأها البحرين، معاهدًا ببذل أقصى الجهد والعطاء للحفاظ على هذه المكتسبات وتشريف اسم البحرين في هذه المحافل الدولية.

ويأتي تحقيق رئيس الجمارك لهذا الفوز الدولي بعد مسيرة عامرة بالنجاحات والإنجازات حيث تقلد منصب نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية الممثل الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط منذ عام 2016 ولغاية 2020 خلال دورتين متتاليتين، وعزز من خلالها دور دول الإقليم في أعمال المنظمة حيث تميزت هذه الفترة بتكثيف مشاركة الدول العربية في اجتماعات اللجان الفنية بعد نجاحه في تثبيت استخدام اللغة العربية كلغة رسمية في أعمال هذه اللجان، بالإضافة إلى إشرافه على دعم ووضع الخطط وبرامج بناء القدرات الإقليمية بالتعاون مع مدراء عامي الجمارك في دول الإقليم والتي تهدف إلى الارتقاء بالعمل الجمركي باستخدام الأدوات والصكوك الدولية المعتمدة.

وأعرب الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة عن شكره للثقة التي أولتها الدول له، مؤكدًا أن الجمارك في جميع أنحاء العالم لعبت وما زالت دورًا مهما في مكافحة وباء كورونا كونها جزءًا من فرق الخطوط الأمامية، كما أنه يشجع الدول على البدء بالاستعداد للمرحلة التالية والتي سوف تكون مرحلة التعافي والتي ستشهد توزيع اللقاح بطريقة سلسة وآمنة، داعيًا الدول بالعمل على تيسير إجراءات تخليص هذه الشحنات الإنسانية.

الجدير بالذكر أن منظمة الجمارك العالمية هي منظمة عريقة تأسست عام 1952 باسم مجلس التعاون الجمركي ومقرها العاصمة البلجيكية (بروكسل) ويبلغ عدد أعضائها حاليًا 183 عضوًا.

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