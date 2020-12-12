تأجيل استئناف إبراهيم نافع في «التهرب الضريبي» لـ26 ديسمبر

قرّرت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي السبت، تأجيل محاكمة إبراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبي لجلسة 26 ديسمبر، لتقديم شهادة من الأحوال الشخصية تفيد عما إذا كان المتهم قد توفي من عدمه.عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد بهى الدين، وعضوية المستشارين أدهم البطريق وكريم عثمان، وأمانة سر محمد صبحي.تأتي المحاكمة بسبب عدم تقديم شهادة للمحكمة تفيد وفاة المتهم، وقيامه بالتهرب الضريبى بصفته رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام.