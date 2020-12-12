35 وفاة و1301 إصابة جديدة بكورونا فى الفلبين

سجلت الفلبين 1301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى ٤٤٨ ألفًا و٣٣١ حالة.وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل ٣٥ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى ٨٧٣٠ حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.