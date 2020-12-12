توقعات بأن تكون الأخيرة.. البرلمان يواصل جلساته العامة الثلاثاء

يواصل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري، وطبقا لما صرحت به مصادر برلمانية لـ«الدستور» فإنه من المتوقع أن تكون تلك الجلسة هي الأخيرة للبرلمان الحالي والفصل التشريعي الأول، والذي ينتهي رسميًا في 9 يناير المقبل.وشهدت الجلسة العامة السابقة لمجلس النواب الموافقة على فرض حالة الطوارئ، وكذلك نقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ، كما شهدت الجلسة الموافقة على عددا من الاتفاقيات الدولية، والقوانين وفي مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين.كما تواصل اللجان البرلمانية اجتماعاتها لمناقشة عدد من التشريعات والملفات والاتفاقيات الدولية، حيث تعقد لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب اجتماعا، غدًا الأحد، برئاسة النائب إيهاب الطماوى، لمناقشة 4 اتفاقيات دولية، حيث تبحث اللجنة مدى توافق تلك الاتفاقيات مع الدستور والقانون، وهم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020 بشان الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لاجل بين الهيئة القومية للانفاق بصفتها المقترض وجى بى مورجان يوروب ليمتد بصفته المنظم الرئيسى المفوض للاولى ومؤسسات مالية اخرى محددة بصفتهم المفوضون الأصليون بمبلغ 20و 553و 630 و885و1 يورو الموقعة بتاريخ 1382020.كما تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 بشان الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشان الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة فى القاهرة 3092019، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 بشان الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 2292020، و4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الأفريقى رقم 12020 المعتمد بتاريخ 1452020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكى.كما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الثلاثاء المقبل ١٥ ديسمبر اجتماع لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٩١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية بتاريخ ٨ ابريل ٢٠١٦.يأتي ذلك بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠٢٠ وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع لكنك الشئون العربية والاقتصادية.كما تعقد لجنة النقل والمواصلات اجتماع الثلاثاء لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٤٢ بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للاتفاق بصفتها المفترض وجي بي مورجان يوروب ليمتد بصفته وكيل التسهيلات وبنك جي بي مورجان أن فرع لندن بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولى ومؤسسات مالية أخرى محددة بصفتهم المقرضين الأصليين والموقعة بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٠.