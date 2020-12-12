من هنا| الاستعلام عن المستحقين لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

الاستعلام عن المستحقين لصرف منحة العمالة الغير منتظمة

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الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020

إرسال الرقم القومي فى رسالة نصية على رقم 142 المخصص للاستعلام عن المنحة.





يتم الرد على الرسالة بنص (هذا الرقم مستحق وموعد ومكان صرف المنحة أو في حالة عدم استحقاق المواطن للمنحة يتم الرد عليه (هذا الرقم غير مستحق للمنحة).





و يمكن الاتصال على نفس الرقم ليقوم أحد ممثلي خدمة العملاء بالإجابة على الاستفسارات الخاصة بالمنحة الرئاسية.



رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2020.



وأعلنت وزارة القوى العاملة عن إصدار دعم العمالة غير المنتظمة لعام 2020 لمدة 3 أشهر وستستمر حتى ديسمبر من العام المقبل ومن المتوقع ان يتم صرف الشهر الرابع من الدعم بداية الشهر الجاري وتقديمه لكل من يعمل يوميا، الدعم المالي لدراسة حالاتهم الفردية وإجراء عمليات التدقيق للتأكد من أهليتهم للحصول على المنحة، رفضت الوزارة تقديم دعم مالي لأصحاب نظام التأمين والعاملين في قطاع العمل غير الرسمي.





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منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020 الآن من خلال تلقي رسائل نصية على هاتفك المحمول، يمكنك معرفة اسم المستفيد من منحة العمل غير الرسمية (الدفعة الرابعة) وتحديد موعد محدد لسداد المنحة، يتلقى المستلم من الرقم 2030 عبر رقم الهاتف المحمول الشخصي المسجل عند تحديث البيانات على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة. منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020 الآن من خلال تلقي رسائل نصية على هاتفك المحمول، يمكنك معرفة اسم المستفيد من منحة العمل غير الرسمية (الدفعة الرابعة) وتحديد موعد محدد لسداد المنحة، يتلقى المستلم من الرقم 2030 عبر رقم الهاتف المحمول الشخصي المسجل عند تحديث البيانات على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.