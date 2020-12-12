235 ألف إصابة و2600 وفاة بكورونا في أمريكا

سجلت الولايات المتّحدة رقمًا قياسيًّا جديدًا من الإصابات بفيروس "كورونا" المستجدّ، حيث بلغت نحو 235 ألف إصابة خلال 24 ساعة، حسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.وذكرت الجامعة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، أنّ عدد الوفيات الجديدة جرّاء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنيّة نفسها ذاتها بلغت نحو 2600.ويُواصل عدد الأشخاص الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات بسبب الإصابة بـ"كورونا" في الولايات المتّحدة الارتفاع، حيث إن هناك حاليًا أكثر من 108 آلاف شخص في المستشفيات.وكانت السلطات الصحّية تتوقّع هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأمريكيّين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر، على الرّغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.