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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقيب المحامين يكشف تفاصيل قبول اعتذار خالد أبو كراع

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:59 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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علق رجائي عطية، نقيب المحامين، على معارضة عدد من أعضاء النقابة، لقراره بتسوية أزمة خالد أبوكراع، عضو مجلس النقابة، بعد اعتذاره.

وقال عطية في تصريحات له: "كانت النية معقودة من عشرين عضوًا بالمجلس على قبول تظلم خالد أبوكراع غير المدرج بجدول الأعمال لأنه لم يقدم لهيئة المكتب وإنما سلمه لموظف بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية".

وأضاف: "الأغلبية في المجلس صمموا على نظر التظلم وقبوله وإلغاء قرارى وهيئة المكتب، وأعلنت لهم أننى لن أقبل ذلك وسأفضح هذا التصرف أمام الجمعية العمومية".

وتابع: "بعض عقلاء المتفقين على إلغاء قرارى، عرضوا أن يعتذر لى، وصممت على أنى لست طرفًا فى الواقعة وأن تعديه كان على جميع المحامين، فطرحوا أن يعتذر للمحامين وللمجلس فاعتذر للمحامين بعبارات واضحة لى وللمجلس".

وأكمل: "قبل المجلس اعتذاره، وقدرت أن قبول الاعتذار مكرمة تتفق مع مبادئ الدين وهو فى ما قدرت أفضل من إلغائهم للقرار وهو ما يظهرنا فى صورة سيئة أمام المحامين ووعدت بأن أطلب من النائب العام سحب الدعوى التأديبية لأن المجلس قبل اعتذاره".

ووجه كلامه للمحامين قائلا: "إذا صممتم على عدم قبول اعتذاره ورأيتم عدم قبول تقديرى، فإنى لن أكابر وسوف أتراجع عن موقفي وقبول اعتذاره".

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