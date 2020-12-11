إحالة فتاتين بتهمة ممارسة الدعارة في الشيخ زايد للمحاكمة

قررت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، إحالة فتاتين متهمتين بممارسة الأعمال المنافية للآداب، إلى المحاكمة، لبدء محاكمتهما فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.وكانت مشاجرة نشبت بين فتاتين مع شاب يحمل جنسية دولة عربية بمدينة الشيخ زايد، حيث تبين أن المتهمتين اتفقتا مع الشاب على ممارسة الرذيلة بمقابل مادى، واصطحبهما إلى شقة داخل كمبوند سكنى في الشيخ زايد.وكشفت التحقيقات، أنه بعد قضاء المتهمتين ليلة حمراء حدث اختلاف على المقابل المادى، ما دفعهما للتشاجر معًا، وانتهت المشاجرة بتحرير محضر بالواقعة.كانت قد تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين فتاتين وأحد الأشخاص، داخل كمبوند بالشيخ زايد.انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم التحفظ على طرفى المشاجرة، وذكرت الفتاتان أن الشخص الذى يحمل جنسية دولة عربية، اتفق معهما على قضاء سهرة حمراء، إلا أن خلافا وقع بينهما على المقابل المادى، ما أدى إلى تشاجرهما، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.