روسيا تعلن عودة 452 لاجئًا سوريًا من لبنان لبلدهم

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 452 لاجئا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.وذكر المركز الروسي- في بيان اليوم الجمعة- أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل عودة نازحين إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل سوريا خلال نفس الفترة الزمنية.وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.9 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 9 عبوات ناسفة قابلة للانفجار.