ضبط 4519 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4519 مخالفة مرورية متنوعة.وجاء من ضمن المخالفات ضبط 2010 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و198 مخالفة السير بدون تراخيص، و27 مخالفة شروط التراخيص، و28 مخالفة موقف عشوائي.