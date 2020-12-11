«وسام الشرف الفرنسي» أعلى تكريم رسمي من ماكرون لـ السيسي.. فما هو؟

قدم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام جوقة الشرف، أرفع وسام فرنسي، خلال زيارته الرسمية لباريس.ونستعرض خلال التقرير التالى أبرز المعلومات عن وسام جوقة الشرف:- وسام جوقة الشرف بالفرنسية هو وسام فرنسى أنشأه نابليون بونابرت فى 19 مايو 1802، وهو أعلى تكريم رسمى فى فرنسا.- ينقسم الوسام إلى 5 رتب، هي رتبة فارس، رتبة ضابط، رتبة قائد، رتبة قائد عظيم، ورتبة الصليب الأكبر.- شعار هذا الوسام هو الشرف والوطن، وتقام مراسم منحه فى قصر جوقة الشرف، الواقع على الضفة اليسرى لنهر السين في باريس.- يمكن منح هذا الوسام لأجانب إذا قدموا خدمات لفرنسا أو شجعوا قضايا تدافع عنها، مثل الدفاع عن حقوق الإنسان أو فى إطار زيارات الدولة فى إطار المعاملة الدبلوماسية بالمثل، ومن أجل دعم السياسة الخارجية لفرنسا.