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الاتحاد الأوروبي يُوافق على خفض الانبعاثات الكربونية لـ55%

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:32 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
هبه محمد
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وافق زعماء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 55% على الأقل، مقارنة بمستويات عام 1990، وذلك بحلول نهاية العقد الحالي، في خطوة كبيرة مقارنة بالهدف الحالي لخفض الانبعاثات.

واعتمد وزراء البيئة الأوروبيون استراتيجية تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي بشكل أفضل، والحفاظ على الاتحاد الأوروبي، وكذلك معظم بنود قانون المناخ، بهدف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

وأيد وزراء الدول الـ27، في اجتماع عقد في لوكسمبورج، الاستراتيجية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية التي تقضي بوضع 30% من البر والبحر في أوروبا تحت الحماية.

وقال بيان مشترك إن «هذا الهدف يجب أن يتحقق بشكل جماعي من قبل الدول الأعضاء التي ستشارك في الجهد المشترك مع مراعاة المعايير الوطنية».

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