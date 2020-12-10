إسرائيل تدرس فرض قيود صحية مشددة في فترة الأعياد

تدرس الحكومة الإسرائيلية فرض قيود صحية خلال فترة الأعياد اليهودية والمسيحية، تشمل حظر التجمهر لأكثر من شخصين من نفس العائلة، ووقف الحركة التجارية بفترة المساء.وتناقش الحكومة الإسرائيلية فرض قيود صحية خلال عيد "الأنوار حانوكا" في التجمعات السكانية اليهودية، كما في فترة عيد الميلاد المسيحي، منها حظر التجمهر ليقتصر على شخصين فقط من نفس العائلة، ووقف الحركة التجارية اعتبارا من الساعة الخامسة والنصف عصرا وحتى منتصف الليل.ولفتت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إلى أن الحكومة ترغب في فرض هذه القيود بدءا من اليوم.وحذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من أن البلاد على عتبة موجة وبائية ثالثة أشد خطورة، إذا لم يتم اللجوء إلى تدابير احترازية أكثر صرامة.وحسب "مكان"، فقد تم استثناء مدينة إيلات ومنطقة فنادق البحر الميت من هذه التدابير، باعتبارهما منطقتين سياحيتين.