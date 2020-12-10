الاتحاد الأوروبي: تطبيق العقوبات على تركيا مارس المقبل

كشفت وكالة رويترز، وفقًا لوثائق توصلت إليها، اليوم الخميس، أن تطبيق الاتحاد الأوروبي العقوبات على تركيا سيتأخر لبضعة أشهر، وقد يكون في مارس المقبل.وتبدأ قمة قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، وتستمر غدًا الجمعة، لمناقشة تطبيق عقوبات على تركيا، على خلفية تصاعد استفزازاتها في شرق البحر المتوسط ضد اليونان وقبرص.ونشرت رويترز مسودة النص المحدث لقمة قادة الاتحاد الأوروبي، بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إن العقوبات لن تؤثر فينا.وبحسب المسودة الأخيرة لنص القمة، فإن قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يطالبون بإضافة أعمال الحفر والتنقيب بشرق البحر المتوسط، إلى قوائم الانتهاكات التركية.ومن ناحية أخرى، ورد في نص المسودة أن قادة الاتحاد الأوروبي يهدفون إلى العمل بالتنسيق مع جو بايدن (الذي يبدأ العمل في البيت الأبيض في يناير المقبل) لتوسيع قائمة العقوبات على تركيا. وقال دبلوماسيون أوروبيون بارزون إن العقوبات المقترحة رمزية.وكان الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، قال خلال مؤتمر صحفي عقده في مطار أنقرة (إيسنبوغا)، قبل سفره إلى أذربيجان، اليوم الأربعاء، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي لن تؤثر في تركيا.