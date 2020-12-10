وزير بريطاني يؤكد موقف بلاده الرافض للاستيطان الإسرائيلي

أكد اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون العلاقات متعددة الأطراف ضمن وزارة الخارجية البريطانية، رفض بلاده للاستيطان الإسرائيلي وإجراءات الضم والتهويد والاستيلاء على الأراضي، وثبات موقفها الداعم لحل الدولتين.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس أن وزير الدولة البريطاني بحث مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي مخرجات الانتخابات الأمريكية الأخيرة والتوقعات من الإدارة الأمريكية الجديدة بخصوص القضية الفلسطينية.ومن جانبه، رحب المالكي بموقف بريطانيا الثابت من حل الدولتين ورفضها سياسة الضم والاستيطان، وشكرها على التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة على العديد من القرارات الخاصة بفلسطين، إضافة إلى استمرار دعمها لوكالة "الأونروا".