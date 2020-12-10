أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الخميس 10- 12- 2020
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:48 ص
حسين العمدةطباعة
تنشر «الدستور» تقرير يومي عن أسعار العملات الأجنبية والعربية وأسعار الصرف أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية اليوم الخميس 10-12-2020، والتي أبرزها الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والفرنك السويسرى.
سعر العملات في البنك الأهلي المصري
وقال البنك الأهلي المصري، اليوم، إن سعر اليورو الأوروبي سجل اليوم عند الشراء 18.9033 جنيه مصري، وسجل عند البيع 19.0951 جنيه مصري، فيما سجل سعر الإسترليني عند الشراء 20.8558 جنيه مصري، وعند البيع 21.1858 جنيه مصري، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0783 جنيه مصري أما عند البيع 4.1913 جنيه مصري.
وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.6908 جنيه مصري، وعند البيع 51.6426 جنيه مصري، كما سجل الفرنك السويسرى 17.5565 جنيه مصري عند الشراء، وسجل عند البيع 17.7187 جنيه مصري.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) إلى 20.8825 جنيه مصري عند الشراء، و21.1813 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم عند الشراء 17.5829 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 17.7412 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي
سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0868 جنيه مصري، وعند البيع 4.1967 جنيه مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.4841 جنيه مصري، أما عند البيع بلغ سعره 51.7083 جنيه مصري.
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصريتقدم «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الخميس الموافق 10-12-2020، في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي عند الشراء 15.62 جنيه مصري وعند البيع 15.72 جنيه مصري.
سعر العملات في البنك الأهلي المصري
وقال البنك الأهلي المصري، اليوم، إن سعر اليورو الأوروبي سجل اليوم عند الشراء 18.9033 جنيه مصري، وسجل عند البيع 19.0951 جنيه مصري، فيما سجل سعر الإسترليني عند الشراء 20.8558 جنيه مصري، وعند البيع 21.1858 جنيه مصري، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0783 جنيه مصري أما عند البيع 4.1913 جنيه مصري.
وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.6908 جنيه مصري، وعند البيع 51.6426 جنيه مصري، كما سجل الفرنك السويسرى 17.5565 جنيه مصري عند الشراء، وسجل عند البيع 17.7187 جنيه مصري.
أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك التجاري الدولي (CIB)سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي (CIB)، اليوم الخميس الموافق 10-12-2020، عند الشراء 15.64 جنيه مصري و15.74 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبى 18.9275 جنيه مصري للشراء و19.1194 جنيه مصري للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) إلى 20.8825 جنيه مصري عند الشراء، و21.1813 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم عند الشراء 17.5829 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 17.7412 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي
سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0868 جنيه مصري، وعند البيع 4.1967 جنيه مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.4841 جنيه مصري، أما عند البيع بلغ سعره 51.7083 جنيه مصري.