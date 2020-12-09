ريا أبي راشد بإطلالة صفراء تشبه أميرات ديزني

دائمًا ما تخطف الأنظار ريا أبي راشد، التي أطلت خلال فعاليات اليوم الثامن لمهرجان القاهرة السينمائى، بشكل رقيق وناعم.أطلت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان من اللون الأصفر طويل، ذي أكمام شفافة تشبه الأميرات، حيث خضعت لجلسة تصوير على هامش المهرجان.وشاركت الفنانة الصور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" حيث تفاعل معها المتابعون واصفين إياها بالأميرة، وأنها من عالم الكارتون.