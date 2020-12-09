واشنطن: لدينا خيارات للحصول على 500 مليون جرعة من لقاح فايزر

قال وزير الصحة الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده لديها خيارات للحصول على ما يصل إلى 500 مليون جرعة من لقاح فايزر ضد كورونا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع أمس الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا يعطي الأمريكيين الأولوية للوصول إلى لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه الشركات الأمريكية.وقال ترامب، إنه مستعد لفرض قانون الإنتاج الدفاعي، إذا لزم الأمر، للتأكد من حصول الشعب الأمريكي على لقاحات كورونا بشكل سريع قبل تصديره إلى بقية الدول.