رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

61 % من دول العالم اتخذت إجراءات مقلقة لمكافحة «كورونا»

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:34 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
اتخذت أكثر من ست من كل عشر دول في العالم، إجراءات لمواجهة وباء كورونا، تطرح إشكالية على مستوى حقوق الإنسان أو القواعد الديموقراطية، وفقًا لدراسة نشرته منظمة «إيديا» الدولية، اليوم الأربعاء.

وخلصت الدراسة التي تغطي جميع دول العالم تقريبًا إلى أن 61% من دول العالم اتخذت إجراءات تعتبر على الأقل غير قانونية وغير متناسبة وبدون حدود زمنية أو غير ضرورية، في مجال واحد على الأقل متصل بالحريات الديموقراطية.

أما الأنظمة التي تعد ديموقراطية، فإن نسبة 43% منها تقع ضمن هذه الفئة، بينما ترتفع النسبة إلى 90% لدى الأنظمة التي تعد استبدادية، بحسب المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من ستوكهولم مقرًا لها والمتخصصة في وضع الديموقراطية في العالم.

وصرح الأمين العام للمنظمة كيفين كاساس-زامورا لوكالة فرانس برس أنه إذا كانت مثل هذه النتائج متوقعة بالنسبة للأنظمة الاستبدادية "فان الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن العديد من الديموقراطيات اتخذت إجراءات تطرح إشكالية".

وصُنفت الهند - وهي دولة ديموقراطية - على رأس الترتيب العالمي مع تدابير تعد "مثيرة للقلق" في 9 من 22 مجالا تم تحليلها مثل حرية الحركة والتعبير والصحافة وما إلى ذلك، تلتها الجزائر وبنغلادش (في 8 مجالات).

وجاءت بعدها الصين وماليزيا وكوبا (7) وصُنفت روسيا على رأس القائمة في أوروبا، مع ستة مجالات مثيرة للقلق، مثلها مثل المملكة العربية السعودية وبورما والأردن وسريلانكا وزيمبابوي.

قامت المنظمة غير الحكومية بفحص التدابير المختلفة المتخذة في جميع أنحاء العالم لتحديد ما إذا كانت تطرح مشكلة من وجهة نظر ديموقراطية بحتة ودون مراعاة الكفاءة الصحية.

في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، ذُكرت خمس دول هي بلغاريا (3 مجالات مثيرة للقلق) والمجر (2) وكذلك بولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا (1).

ومن بين الديموقراطيات الغربية الكبرى كانت الولايات المتحدة هي الوحيدة التي أدرجت في مجالين، وأدرجت إسرائيل (5) والأرجنتين (2) بين الدول ذات الأداء الضعيف.

وقال كاساس-زامورا إن القيود المفروضة على حرية الصحافة باسم مكافحة التضليل والاستخدام المفرط للقوة (مثل نشر الجنود لتطبيق التدابير ووضع المرضى داخل تجمعات محددة، وما إلى ذلك)، والفساد في عقود التوريد في الحالات الطارئة أو حتى اتهام المهاجرين بأنهم مسؤولون عن نقل الوباء هي من بين المخاوف الأكثر تكرارًا.

لكن الدراسة أشادت أيضًا بالبلدان التي عدتها قدوة وهي تلك التي حققت نتائج صحية جيدة واحترمت القواعد الديموقراطية، وهي أيسلندا وفنلندا ونيوزيلندا والنروج وكوريا الجنوبية وتايوان وأوروغواي وقبرص واليابان والسنغال وسيراليون.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

شكرى: السيسى كان واضحًا عند حديثه عن سد النهضة مع ماكرون

الأردن: أمن مصر جزء من أمننا.. ويحذر من تدهور الأوضاع في ليبيا

نتائج الدائرة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالإسماعيلية

الصور

image description

«معًا لمكافحة الفساد».. ماراثون للجري وآخر للدراجات بأسيوط

image description

اللجنة العامة تعلن نتيجة فرز انتخابات الدائرة الثانية بدمياط

image description

نتيجة انتخابات مجلس النواب بدمياط عن الدائرة الأولى

image description

منافسة بين بصل وداود.. نتائج فرز 3 لجان في دمياط

image description

إقبال كبير من الناخبين في آخر ساعات الاقتراع بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021 للصف الأول الثانوي.. الرابط والخطوات

السيسى: تغلغل عمل الإخوان فى منظمات خيرية ودوائر سياسية يهدد الدول

السيسى: يجب معاقبة الدول التى تمول وتسلح المنظمات الإرهابية

عاجل| سقوط طنطاوى.. تحالف «أجيال» يحسم الدائرة الأولى بكفر الشيخ

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

هيكل عظمى لنمر فى مزاد مقابل 85 ألف دولار

خبراء الصحة يحذرون من استبدال قناع الوجه بالوشاح الشتوي

«تشايكوفسكى» أكثر المؤلفين الموسيقيين شعبية على الإنترنت

تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021 للصف الأول الثانوي.. الرابط والخطوات

أيام زمان

«عندما تحكم الصدف والأقدار» حكاية حب أحمد حلمى ومنى زكى

سر تمرد محمود عوض على شيك فريد الأطرش

«كُن نفسك».. تفاصيل خروج مفيد فوزي من عباءة «الأستاذ»؟

«مقلب هو وهى».. كيف استحوذ أحمد بهجت على قلب سناء؟

مقالات الرأي
عصام زكريا
أخطر فيلم في مهرجان "القاهرة": كيف تدفع ابنك إلى الانتحار؟!
د.مينا بديع عبدالملك
من أجل تواصل سلسلة خلفاء القديس مرقس
منى رجب
السينما تتحدى كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
ثروت الخرباوي
السلام والرحمة على كل الوطن
المزيد

الثقافة

«أيرقص الرصيف» جديد دار النخبة للشاعر العراقي كامل الدليمي

مكتبة القاهرة الكبرى تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

عروض أفلام المخرج سمير سيف بمركز الحرية للإبداع

«الأخوات الثلاث» قصة مثيرة عن الحب والحرب والمنفى