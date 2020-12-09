غرفة عمليات للمرور لمواجهة الطقس السيئ

انشأت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، غرفة عمليات لمواجهة الطوارئ تحسبا لتقلبات الطقس أو سقوط أي أمطار أو ظهور شبورة.وجاء ذلك استعدادا لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس.وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.كما تتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.وتتوقع هيئة الأرصاد، أن تسود شبورة مائية وطقس دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.