رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تتعهد بمناقشة إرسال تركيا لمرتزقة فى كاراباخ

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:48 م
فيليب ريكر
فيليب ريكر
محمد عمر
طباعة
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من دور تركيا في الأعمال العدائية التي في إقليم كاراباخ وأدت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى.

وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، فيليب ريكر، في تصريحات اليوم، إن الولايات المتحدة ترحب بوقف الأعمال العدائية في منطقة ناغورنو كاراباخ، لكنها تأسف بشدة للخسائر الوحشية وغير الضرورية بما في ذلك بين المدنيين، وفق موقع «راديو أرمينيا».

وأوضح فيليب ريكر أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع طويل الأمد، مشيرا إلى أن الحل يجب أن يتم على طاولة المفاوضات.

وأكد المسئول الأمريكي أنه لا تزال هناك أسئلة كثيرة تتعلق بوقف إطلاق النار ودور تركيا في هذا الصراع.

وأضاف: "لقد أعربنا عن قلقنا بشأن دور تركيا، وإدخال المسلحين الأجانب، وتوفير الأسلحة وهذه قضايا مثيرة للقلق وتظل جزءًا من حوارنا مع تركيا وروسيا".

يذكر أن أرمينيا اتهمت تركيا بإدخال مئات المرتزقة السوريين إلى إقليم كاراباخ لدعم أذربيجان في حربها بالإقليم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحرى

سعر جرام الذهب اليوم فى مصر.. أسعار الذهب الثلاثاء 8-12-2020

الوزراء: اعتماد «المجموع التراكمي» فى نظام الثانوية العامة الجديد

«الصحة»: 23 وفاة و434 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

منافسة بين بصل وداود.. نتائج فرز 3 لجان في دمياط

image description

إقبال كبير من الناخبين في آخر ساعات الاقتراع بدمياط

image description

زيادة توافد الناخبين على لجان «إعادة النواب» في بورسعيد (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل سفينة أوناش ضخمة

image description

أحد مصابى حرب الاستنزاف بالسويس: «لم أتوان عن التصويت بالانتخابات» (صور)

الأكثر قراءة

الأردن: أمن مصر جزء من أمننا.. ويحذر من تدهور الأوضاع في ليبيا

«الصحة»: 23 وفاة و434 إصابة جديدة بكورونا

شكرى: السيسى كان واضحًا عند حديثه عن سد النهضة مع ماكرون

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

مانشستر يونايتد يودع أبطال أوروبا بخسارته أمام لايبزيج

فوز يوفنتوس على برشلونة 3صفر بدورى الأبطال

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2020

لأول مرة.. امرأة تشارك في مهرجان الصقور بالسعودية

أيام زمان

سر تمرد محمود عوض على شيك فريد الأطرش

«كُن نفسك».. تفاصيل خروج مفيد فوزي من عباءة «الأستاذ»؟

«مقلب هو وهى».. كيف استحوذ أحمد بهجت على قلب سناء؟

«بفضل دعاء».. حكاية كروان الغناء الذي غرد من ساحة كوكب الشرق

مقالات الرأي
عصام زكريا
أخطر فيلم في مهرجان "القاهرة": كيف تدفع ابنك إلى الانتحار؟!
د.مينا بديع عبدالملك
من أجل تواصل سلسلة خلفاء القديس مرقس
منى رجب
السينما تتحدى كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
ثروت الخرباوي
السلام والرحمة على كل الوطن
المزيد

الثقافة

الليلة.. العلاقات المصرية اليونانية على طاولة الأعلى للثقافة

الرافدين تصدر قصة حياة هيلين كيلر ورسائلها بالعربية

تانجو الغرام.. رواية تتناول قصة حب تتجاوز الرومانتيكية

احتفالية لإحياء الذكرى الأولى على رحيل المخرج الكبير سمير سيف