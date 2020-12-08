أمريكا تتعهد بمناقشة إرسال تركيا لمرتزقة فى كاراباخ

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من دور تركيا في الأعمال العدائية التي في إقليم كاراباخ وأدت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى.وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، فيليب ريكر، في تصريحات اليوم، إن الولايات المتحدة ترحب بوقف الأعمال العدائية في منطقة ناغورنو كاراباخ، لكنها تأسف بشدة للخسائر الوحشية وغير الضرورية بما في ذلك بين المدنيين، وفق موقع «راديو أرمينيا».وأوضح فيليب ريكر أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع طويل الأمد، مشيرا إلى أن الحل يجب أن يتم على طاولة المفاوضات.وأكد المسئول الأمريكي أنه لا تزال هناك أسئلة كثيرة تتعلق بوقف إطلاق النار ودور تركيا في هذا الصراع.وأضاف: "لقد أعربنا عن قلقنا بشأن دور تركيا، وإدخال المسلحين الأجانب، وتوفير الأسلحة وهذه قضايا مثيرة للقلق وتظل جزءًا من حوارنا مع تركيا وروسيا".يذكر أن أرمينيا اتهمت تركيا بإدخال مئات المرتزقة السوريين إلى إقليم كاراباخ لدعم أذربيجان في حربها بالإقليم.