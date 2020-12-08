آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2020

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر ديسمبر 2020

الرابط الإلكتروني لشركة الغاز الطبيعي "بتروتريد"







ويمكن للمواطنين التعرف على قيمة المبلغ المستحق على كل مواطن مقابل الاستهلاك المنزلي من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني لشركة خدمات توزيع الغاز الطبيعي "بتروتريد" السالف ذكره.



سداد فواتير الغاز إلكترونيًا يقوم المواطنين بالدخول على الرابط الإلكتروني لشركة "بتروتريد"، ويقوم بالدخول على سداد الفواتير الكترونيًا، حيث يقوم المواطن بدفع المبلغ المستحق عليه حسب الاستهلاك عن طريق الفيزا الخاصة به بعد إدخال رقم المشترك كامل، والذي يتكون من "فرعي، شقة، عمارة، بلوك، قطاع، يومية، منطقة، محافظة"، وذلك حتى يتمكن المواطن من سداد دفع الفواتير إلكترونيًا، ويمكن أيضًا الدفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية عن طريق أي فرع من فروع الشركة.



طرق الدفع الإلكتروني لفواتير الغاز - من خلال تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي، وتطبيق محفظة بنك مصر.



- تطبيق موبايل ماي فوري.



- تطبيق موبايل جوميا.



- مكاتب البريد.



- عن طريق كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).



ووفرت شركة "بتروتريد" للمواطنين عدد من الوسائل للتواصل معها لتسجيل قراءة العداد، وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن "1122" أو خدمة العملاء الرد الصوتي التفاعلي من محمول "5727" أو التليفون الإرضى "09000727".