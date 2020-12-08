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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2020

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:31 م
عداد الغاز
عداد الغاز
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر ديسمبر 2020، حيث أكدت شركة خدمات توزيع الغاز الطبيعي "بتروتريد" على أن موعد تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي للمواطنين يبدأ من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، على أن يكون آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2020، هو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15-12-2020.

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر ديسمبر 2020

أعلنت شركة خدمات توزيع الغاز الطبيعي "بتروتريد"، بأن أخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر ديسمبر 2020، هو الثلاثاء المقبل الموافق 15-12-2020، وذلك قبل صدور فواتير الدفع الخاصة بقراءة عداد الغاز المنزلي للمواطنين.

الرابط الإلكتروني لشركة الغاز الطبيعي "بتروتريد"

تنشر «الدستور» الرابط الإلكتروني لشركة خدمات توزيع الغاز الطبيعي "بتروتريد"، الذي يمكن للمواطنين من خلاله معرفة قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي وهو (من هنا).

 ويمكن للمواطنين التعرف على قيمة المبلغ المستحق على كل مواطن مقابل الاستهلاك المنزلي من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني لشركة خدمات توزيع الغاز الطبيعي "بتروتريد" السالف ذكره.

سداد فواتير الغاز إلكترونيًا

يقوم المواطنين بالدخول على الرابط الإلكتروني لشركة "بتروتريد"، ويقوم بالدخول على سداد الفواتير الكترونيًا، حيث يقوم المواطن بدفع المبلغ المستحق عليه حسب الاستهلاك عن طريق الفيزا الخاصة به بعد إدخال رقم المشترك كامل، والذي يتكون من "فرعي، شقة، عمارة، بلوك، قطاع، يومية، منطقة، محافظة"، وذلك حتى يتمكن المواطن من سداد دفع الفواتير إلكترونيًا، ويمكن أيضًا الدفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية عن طريق أي فرع من فروع الشركة.

طرق الدفع الإلكتروني لفواتير الغاز

- من خلال تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي، وتطبيق محفظة بنك مصر.

- تطبيق موبايل ماي فوري.

- تطبيق موبايل جوميا.

- مكاتب البريد.

- عن طريق كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

ووفرت شركة "بتروتريد" للمواطنين عدد من الوسائل للتواصل معها لتسجيل قراءة العداد، وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن "1122" أو خدمة العملاء الرد الصوتي التفاعلي من محمول "5727" أو التليفون الإرضى "09000727".

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