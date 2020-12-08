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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

المستندات المطلوبة لتسليم شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:38 م
تابلت لطلاب الصف
تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي
نعمات مدحت
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يبحث الطلاب وأولياء الأمور على المستندات المطلوبة لتسليم شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، من خلال المنصات الإلكترونية، بعد أن أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عنها أمس الاثنين الموافق 6 ديسمبر الجاري. 

المستندات المطلوبة لتسليم شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي 

حددت وزارة التربية خلال الإعلان عن التابلت المستندات المطلوبة للحصول على شريحة الانترنت لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك استعدادا للامتحانات التجريبية والتى من المقرر أن تعقد 15 ديسمبر الجارى 2020، وهي صورة شهادة الرقم القومي، وصورة بطاقة ولي أمر الطالب، ثم التوقيع على إقرار الإستلام، كما ينبغي على المدارس ضرورة  توجيه الطلاب باستلام شريحة التابلت وتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة للشركة، وفقا لتعليمات الوزارة.

ويشار إلى أن الوزارة من المقرر أن تجرى امتحانات التجريبي لطلاب أولى ثانوي أن يجري في يوم 15 ديسمبر الجاري، لتدريب الطلاب على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصات الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت التي قامت الوزارة بتسليمها للطلاب.

نظام أسئلة الامتحان التجريبي

ووفقا لما أعلنته الوزارة فإن أسئلة الامتحانات لا تخرج من المنهج الذي تم دراسته خلال الفصل الدراسي الجديد، ويذكر أن الامتحانات تكون بدون درجات

ستكون الأسئلة مبسطة وتغطى الأجزاء من المنهج التى تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث أنه ليس محدداً بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد، وفي حالة وجود أية مشكلات تقنية أو في أسئلة الامتحانات فقد طمنت الوزارة الطلاب وأنها أمور تحدث في البداية.

موعد امتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي

ويذكر أن  وزارة التربية والتعليم، كشفت عن موعد الامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوي،بأنها  ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠، وموضحة أنها ستقوم بإرسال  كلمة المرور واسم المستخدم للطالب على البريد الإلكتروني بدءًا من يوم السبت ١٢ ديسمبر ٢٠٢٠.

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