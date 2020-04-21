بعد قليل.. امتحان التاريخ التجريبي لطلاب أولى ثانوى

يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، بعد قليل، امتحان مادة التاريخ ضمن الاختبارات التجريبية.ويأتي ذلك ضمن الاختبارات التجريبية التى تجريها الوزارة للطلاب لتدريبهم على التابلت، وحل الأسئلة الإلكترونية، على أن تبدأ الامتحانات فى العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن أن الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوي تعقد يومى 21 و22 أبريل الجارى من العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا لكل الطلاب فى جميع المحافظات.