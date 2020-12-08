مواصفات امتحان «الإنجليزي» لطلاب «أولى وتانية» ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، متمثلة في مكتب مستشارة اللغة الإنجليزية، مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الأول والثاني ثانوي للعام الدراسي الحالي 2020 2021.جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول، ستنطلق يوم 23 يناير المقبل، وتنتهي 5 فبراير المقبل، على ان تبدأ إجازة نصف العام الدراسى2020 2021، 6 فبراير وتستمر حتى 18 من نفس الشهر.