انتظام التصويت في جولة إعادة «النواب» بمدينة نصر (فيديو)



وتجرى جولة إعادة الانتخابات للمرحلة الثانية في 13 محافظة هي "القاهرة، والغربية، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء"

انتظم سير العملية الانتخابية، وتوافد المواطنين بكثافة للإدلاء بأصواتهم في جولة إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية داخل مدرسة « رامى الجينجيهى»، بمدينة نصر أول وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.وانتشرت خدمات أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، وعززت وجودها بمحيط اللجان الانتخابية، لتأمين ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة.وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة، اليوم الثلاثاء.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعدت جدولًا زمنيًا مسبقًا يحدد مواعيد كل إجراء من إجراءات انتخابات مجلس النواب، وتعتبر الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الوحيد في إعلان نتائج الانتخابات.