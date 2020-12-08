اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة محاكمة محسن السكرى؛ لاتهامه بغسل الأموال.كشفت قرار الإحالة فى القضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، أن المتهم محسن منير علي حمدي السكري، صاحب شركة تسويق عقاري، ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار، متحصلة من جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن أودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ.كما حصل مبلغ مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين، وهما أشرف منير علي حمدي السكري، ومحمد محمد سمير، مبلغ مائة وخمسين ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها.كانت محكمة النقض في 2012، قضت في حكم نهائي وبات، بالسجن المؤبد لمحسن السكري، عن تهمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وبالسجن 3 سنوات عن حيازة سلاح ناري دون ترخيص.