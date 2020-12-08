أمريكا تقترب من تصنيف ميلشيا الحوثي منظمة إرهابية رسميًا

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن ميلشيا الحوثي في اليمن، وتصنيفها ضمن الكيانات ذات اهتمام خاص أو قلق خاص.وأدرجت واشنطن ضمن الكيانات ذات الاهتمام الخاص كلا من الحوثيين وحركة الشباب وتنظيم القاعدة وبوكو حرام وتحرير الشام وداعش وطالبان.وكانت وسائل إعلام أميركية تحدثت عن عزم الولايات المتحدة تصنيف ميلشيات الحوثي، منظمة إرهابية، إلا أن مسؤولين اعترضوا بحجة أنها قد تعطل تسليم المواد الغذائية والمساعدات الطارئة للمحتاجين، مضيفة أن بومبيو يسعى لإعلان ذلك قبل مغادرة الرئيس دونالد ترمب البيت الأبيض.وكانت مصادر أميركية أفادت لصحيفة «واشنطن بوست»، أن بومبيو، قد يعلن قريبًا ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية.وبحسب المصادر ذاتها، فإن بومبيو يضع اللمسات الأخيرة على تصنيف الجماعة المدعومة من إيران على أنها منظمة إرهابية أجنبية.