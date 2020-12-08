أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء فى الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:17 ص
هبه محمدطباعة
يعرض التقرير اليومي من «الدستور» أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020.
وتسجل أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي اليوم الثلاثاء 8-12-2020، حالة من الاستقرار في الأسواق، أما فيما يخص أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020، تعتبر الدواجن البلدي أو الدواجن البيضاء، أسعارها مناسبة ومستقرة معظم الوقت لدى المواطنين، لذلك أصبح طلب شراء الدواجن في حالة ممتازة، وذلك لأن بيعها ثابت في الأسواق ومناسب وفي متناول الجميع.
1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق الثلاثاء 8-12-2020، تتراوح ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.
2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020، تتراوح ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.
3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق الثلاثاء 8-12-2020، تتراوح من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.
4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020، تتراوح ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.
5 - أسعار كتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020، تتراوح ما بين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.
و كشف عبدالعزير السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أن أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق، اليوم الثلاثاء 8-12-2020، في حالة تذبذب مستمر بسبب أجواء الأسواق، وتبدأ الأسعار من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد.
وفي سياق متصل، أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، عن أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي، حيث شهد اليوم الثلاثاء 8-12-2020، حالة من الاستقرار في الأسواق.
وفيما يخص تفاصيل ومعلومات أسعار أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي والدواجن البيضاء والبلدي، يكشف لكم «الدستور» في تقريره اليومي كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة عن أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020، والتي تشمل كالتالي: «أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدى - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات».
وتسجل أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي اليوم الثلاثاء 8-12-2020، حالة من الاستقرار في الأسواق، أما فيما يخص أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020، تعتبر الدواجن البلدي أو الدواجن البيضاء، أسعارها مناسبة ومستقرة معظم الوقت لدى المواطنين، لذلك أصبح طلب شراء الدواجن في حالة ممتازة، وذلك لأن بيعها ثابت في الأسواق ومناسب وفي متناول الجميع.
أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020.
1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق الثلاثاء 8-12-2020، تتراوح ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.
2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020، تتراوح ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.
3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق الثلاثاء 8-12-2020، تتراوح من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.
4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020، تتراوح ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.
5 - أسعار كتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020، تتراوح ما بين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.
و كشف عبدالعزير السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أن أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق، اليوم الثلاثاء 8-12-2020، في حالة تذبذب مستمر بسبب أجواء الأسواق، وتبدأ الأسعار من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد.
وفي سياق متصل، أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، عن أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي، حيث شهد اليوم الثلاثاء 8-12-2020، حالة من الاستقرار في الأسواق.
وفيما يخص تفاصيل ومعلومات أسعار أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي والدواجن البيضاء والبلدي، يكشف لكم «الدستور» في تقريره اليومي كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة عن أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020، والتي تشمل كالتالي: «أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدى - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات».