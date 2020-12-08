رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء فى الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:17 ص
الكتاكيت
الكتاكيت
هبه محمد
طباعة
يعرض التقرير اليومي من «الدستور» أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020.

وتسجل أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي اليوم الثلاثاء 8-12-2020، حالة من الاستقرار في الأسواق، أما فيما يخص أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020، تعتبر الدواجن البلدي أو الدواجن البيضاء، أسعارها مناسبة ومستقرة معظم الوقت لدى المواطنين، لذلك أصبح طلب شراء الدواجن في حالة ممتازة، وذلك لأن بيعها ثابت في الأسواق ومناسب وفي متناول الجميع.

 أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020.


1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق الثلاثاء 8-12-2020، تتراوح ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.

2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020، تتراوح ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.

3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق الثلاثاء 8-12-2020، تتراوح من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.

4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020، تتراوح ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.

5 - أسعار كتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020، تتراوح ما بين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.

و كشف عبدالعزير السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أن أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق، اليوم الثلاثاء 8-12-2020، في حالة تذبذب مستمر بسبب أجواء الأسواق، وتبدأ الأسعار من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد.

وفي سياق متصل، أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، عن أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي، حيث شهد اليوم الثلاثاء 8-12-2020، حالة من الاستقرار في الأسواق.

وفيما يخص تفاصيل ومعلومات أسعار أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي والدواجن البيضاء والبلدي، يكشف لكم «الدستور» في تقريره اليومي كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة عن أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020، والتي تشمل كالتالي: «أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدى - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

السيسى من فرنسا: لا يمكن انتهاك القيم الدينية من أجل القيم الإنسانية

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

حالة الطقس اليوم في مصر.. الأرصاد: أمطار بالقاهرة وشمال الصعيد

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح النصب التذكاري لشهداء مدرسة ناصر العسكرية

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

«شخصيات وهمية».. تحريات المباحث تكشف مفاجآت فى واقعة فيديو «سماح بنت شهاب»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

مشروع قانون لطباعة صورة مارادونا على العملة فى الأرجنتين

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء فى الأسواق اليوم الثلاثاء 8-12-2020

ساوثهامبتون يفوز على برايتون 2-1 فى الدورى الإنجليزى

إيبار يتعادل مع فالنسيا سلبيا فى الدورى الإسبانى

أيام زمان

العتبة الخضراء.. القصة الحقيقية لأشهر عملية نصب في مصر

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
لواء.حمدى البطران
منظمة غامضة وأهداف مريبة
لواء. محسن الفحام
معًا لمواجهة خطاب الكراهية
ماجد حبته
فرنسا.. وسؤال حقوق الإنسان!
المزيد

الثقافة

صدور كتاب الماسونية فى عماء التاريخ عن دار رياض الريس

عزاء رفعت سلام بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين.. غدًا

«عاش يا كابتن».. فيلم وثائقى مصرى عن أحلام وتحديات لاعبات رفع الأثقال

مناقشة رواية «الليلة الأخيرة» بمركز الحرية للإبداع.. غدًا